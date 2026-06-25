Во Владикавказе бывшие супруги подрались, когда пришли за ребенком в детский сад

Экс-супруги во Владикавказе подрались, когда пришли за ребёнком в детсад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владикавказе бывшие супруги подрались в детском саду. Как рассказал мужчина, он пришел за ребенком, но встретился с экс-женой. Родители поссорились и словесная перепалка быстро перешла к рукоприкладству. Отец заявляет, что это женщина его ударила.

«В полицию пожаловалась женщина 1999 года рождения на то, что её избил бывший муж 1993 года рождения», – рассказали коллеги из издания «АиФ-СК».

Обоих участников драки отправили на судмедэкспертизу. При этом у женщины телесных повреждений не нашли, а вот на лице ее экс-супруга была ссадина.

На женщину составили административный протокол. Она отправится на повторную судмедэкспертизу. Разбирательство продолжается.

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