В Ингушетии водитель грузовика без прав насмерть сбил 8-летнего мальчика

В результате полученных травм ребёнок скончался на месте. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя республики после трагического ДТП, в котором погиб восьмилетний ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По имеющимся данным, инцидент произошёл днём 25 июня в станице Сунженской. Подросток, не имея водительских прав, управлял грузовым автомобилем и, находясь на улице Сейнароева, совершил наезд на 8-летнего мальчика-пешехода. В результате полученных травм ребёнок скончался на месте.

В отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Прокурор республики Андрей Васильченко инициировал проверку инцидента.

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