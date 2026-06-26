В Дагестане с начала года зарегистрировали 120 случаев заболевания корью

Врио министра здравоохранения Алиомар Ахмедов назвал неприемлемым спокойное отношение к такой ситуации в ряде территорий. Фото: минздрав Дагестана

Минздрав Дагестана бьет тревогу: на оперштабе было озвучено, что с начала года зарегистрировано 120 случаев заболевания корью.

«Младенцы, которые в силу возраста еще не могли быть иммунизированы – теперь частые пациенты инфекционной реанимации. В прошлом году регистрировались случаи смерти детей от управляемых инфекций», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Врио министра здравоохранения Алиомар Ахмедов назвал неприемлемым спокойное отношение к такой ситуации в ряде территорий.

«Что вы скажете, тем детям, которые заразились корью из-за невнимательности или безответственности взрослых?», – обратился он к присутствующим и дал недельный срок для принятия мер по эпидемической защите в районах Дагестана.

По его словам, информационные кампании по разъяснению рисков и последствий должны быть развернуты, особенно в неблагополучных районах. О принятых мерах он поручил доложить в недельный срок на следующем оперштабе.

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