Дагестан и Чечня получат 2,5 млрд рублей на восстановление после наводнений

Пострадавшие от разгула стихии имеют право на помощь от государства. Фото: соцсети очевидцев.

Правительство России выделит 2,5 миллиарда рублей Чечне и Дагестану. Эти средства предназначены для проведения неотложных работ по ликвидации последствий масштабных наводнений, произошедших этой весной.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, причиной бедствия стали аномально сильные осадки. Они спровоцировали паводки, камнепады и сходы селей в ряде районов Северного Кавказа. В результате разгула стихии были повреждены тысячи жилых домов, десятки мостов и участков дорог, а также коммунальные электрические сети.

Выделенные средства будут направлены на расчистку русел рек и строительство защитных дамб общей протяженностью 35 километров. Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство по поручению президента продолжает оказывать региону всю необходимую поддержку.

Ранее уже было предоставлено финансирование на первоочередные нужды, включая восстановление социальных объектов, таких как школы и детские сады. Глава кабмина отметил, что укрепление берегов необходимо начать в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать риски от подобных природных катаклизмов в будущем.

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