«Ахмат – сила, Аллаху Акбар»: робот поприветствовал главу Чечни Рамзана Кадырова

Робот-ассистент поприветствовал главу Чечни Кадырова. Фото: соцсети

В Грозном прошло мероприятие в честь Дня медицинского работника. Одним из героев вечера стал искусственный интеллект, а точнее – робот-ассистент. На входе главу республики Рамзана Кадырова встретила умная машина и пожелала хорошего дня:

«Я – персональный ассистент сегодняшней выставки. Желаю вам хорошего дня. Ахмат – сила, Аллаху Акбар», – приветливо встречает гостей робот-помощник.

Робот-ассистент поприветствовал главу Чечни Кадырова Видео: соцсети

После приветственной речи робот осмелел и пожал руку главе региона. Рамзан Кадыров с интересом отнесся к такому технологическому сюрпризу.

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