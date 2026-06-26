Более 46,5 тысячи выпускников получат аттестаты на Ставрополье Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

На Ставрополье завершился учебный год, и школьники получают аттестаты. Днем 26 июня документы получили почти 31 тысяча девятиклассников. А завтра, 27 июня, их выдают более чем 10,5 тысячи 11-классников. Губернатор Владимир Владимиров поздравил выпускников с этим событием:

«Особая гордость – успехи наших ребят. В этом году выпускники Ставрополья удостоены 2 395 федеральных медалей «За особые успехи в учении», из них более полутора тысяч – золотые. Еще 2 737 школьников награждены краевыми медалями. Это больше, чем годом ранее. За каждым таким достижением – талант и упорство ребят, профессионализм педагогов, любовь и поддержка родителей», – пишет он в своих социальных сетях.

Выпускные вечера в Ставропольском крае пройдут в очном формате. Губернатор поручил краевому минобру вместе с правоохранительными органами и главами территорий сделать все, чтобы праздник оставил у выпускников только добрые воспоминания.

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