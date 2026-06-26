Стоимость проезда по маршруту №35 в Ставрополе поднимется до 60 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе изменится стоимость проезда по маршруту №35 «Автостанция № 1 – бульвар Зелёная Роща». С 12 июля цена одной поездки составит 60 рублей. Об этом сообщили в администрации краевой столицы:

«Отметим, этот маршрут осуществляет перевозки по нерегулируемому тарифу, который устанавливается перевозчиками самостоятельно. Органы государственной и муниципальной власти не имеют полномочий регулировать стоимость проезда на таких маршрутах».

Как пояснили в мэрии, причина изменения стоимости проезда – повышение цен на запасные части и горюче-смазочные материалы.

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