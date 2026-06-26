Волонтер из Дагестана отправился в паломничество, чтобы помолиться за бойцов СВО

Меценат и глава села Первомайское известен своей гуманитарной миссией. Фото: пресс-служба администрации Кизляра

Волонтер и меценат из Дагестана совершил паломничество, чтобы помолиться за бойцов спецоперации. В июне, в один из крупных праздников ислама – Ашура, он отправился в Мекку и Медину на малый хадж – почитаемое паломничество мусульман:

«Мы с мамой вознесли мольбы за наших бойцов СВО, за раненых, чтобы исцелились, за души погибших, за скорую победу нашей страны. Назвал имена всех ребят, кого знаю лично, кого встречал во время поездок».

Имя главы села Первомайское Шамиля Джамалудинова известно благодаря его гуманитарной миссии: он одним из первых отправился в зону спецоперации с грузом для земляков, а позже доставил около 300 тонн гумпомощи.

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