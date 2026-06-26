Эксперт «ЮгСтройИнвеста» поделился опытом работы в эпоху высокой ставки

Конференция объединила ведущих экспертов и лидеров отрасли. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В Самаре завершилась стратегическая сессия конференции про инновации рынка недвижимости Domclick Digital Day. Ведущие эксперты и лидеры отрасли обсудили итоги первого полугодия, прогнозы экономического развития, изменение спроса на жилье, риски и влияние искусственного интеллекта на сферу. В качестве специального гостя мероприятия был приглашен Герой России, рекордсмен мира по пребыванию в космосе Олег Кононенко.

Актуальным опытом поддержания рабочего темпа продаж в сложной экономической ситуации поделился представитель генерального партнера мероприятия ГК «ЮгСтройИнвест».

Итоговая сессия Domclick Digital Day пройдет в конце 2026 года. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В рамках сессии «Выжить и вырасти: проектное финансирование в эпоху высокой ставки» эксперт рассказал, что среднее покрытие по пяти городам присутствия «ЮгСтройИнвеста» (Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Кисловодск, Мариуполь) на данный момент доходит до 134%.

Итоговая сессия Domclick Digital Day пройдет в конце 2026 года в Москве.