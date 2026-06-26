После вмешательства прокурора на Ставрополье отремонтировали дороги и свет. Фото: прокуратура Ставрополья

После вмешательства прокурора Юрия Немкина сразу в нескольких муниципалитетах Ставрополья восстановили права жителей в сфере ЖКХ. Надзорник лично встречался с гражданами и узнавал, какие проблемы требуют вмешательства ведомства.

«После посещения прокурором края Левокумского и Советского округов жителям села Правокумского осуществлен перерасчет необоснованно начисленной платы за вывоз отходов, а в Зеленокумске отремонтировано уличное освещение. В Ессентуках приведены в порядок места накопления отходов, благоустроены общественные пространства и отремонтированы дороги», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В Пятигорске после вмешательства Немкина отремонтировали систему водоотведения в одной из многоэтажек. Также жильцам выплатили компенсации за затопленные квартиры – виноватыми признаны управляющая компания и подрядчики. Еще в трех домах привели в порядок подвалы, подъезды и лифты, а около зданий появились новые контейнерные площадки.

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