Юрист погибшей после родов ростовчанки поделился результатами второй экспертизы

Результатами второй экспертизы по делу о гибели роженицы из Ростовской области поделился юрист Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области продолжается разбирательства громкого уголовного дела о смерти роженицы. В апреле 27-летняя Анна должна была родить дочку, но впала в кому. Через несколько дней она умерла, не приходя в сознание. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Врача задержали по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Результаты первой экспертизы показали – речь идет о крайне редкой ошибке. По мнению экспертов, медик ввел не обезболивающее, а препарат, останавливающий кровотечение.

В выдержке второго заключения говорится, что «ключевым недостатков» являлось именно введение препарата для остановки кровотечения. Юрист семьи Данил Бердичевский заявил, что врач должен был контролировать эффективность и безопасность анестезии. Только вот пациентка во время операции получила совсем другое лекарство.

В настоящее время медику предъявили обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ. Фигуранту грозит до трех лет колонии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru