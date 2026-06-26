Врач скорой помощи в Дагестане ответит за смерть девочки в детском саду

Врач осмотрела ребенка и решила не госпитализировать, несмотря на реальную угрозу жизни и здоровью малышки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане перед судом предстанет врач выездной бригады скорой медицинской помощи, обвиняемая в оставлении малолетнего ребенка в опасности. Как рассказали в республиканском СУ СКР, медицинский работник в составе бригады приехала по вызову в один из частных детских садов в Махачкале для оказания медицинской помощи малолетней девочке.

Она осмотрела ребенка и решила не госпитализировать, несмотря на реальную угрозу жизни и здоровью малышки. При этом девочка реально нуждалась в экстренной госпитализации в больницу.

Позднее, после уезда бригады, ребенку стало еще хуже. Ее все-таки отвезли в в медицинское учреждение, но уже в тяжелом состоянии, так как время было упущено. В больнице девочка, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

На данный момент следствие окончено, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и затем – в суд.

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