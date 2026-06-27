СКР возбудил уголовное дело после подтопления домов в станице на Ставрополье

По результатам проверки действиям (или бездействию) ответственных лиц будет дана правовая оценка. Фото: СКР по СК

Руководитель регионального следственного управления СКР поручил возбудить уголовное дело по факту подтопления жилых домов в станице Александрийской. Сообщение о происшествии сотрудники ведомства увидели в ходе мониторинга СМИ.

Сельчане в своём обращении сообщили, что из-за их дома и подворья после дождей оказались в воде. Все это происходит, по их словам, из-за того, что ливневые системы водоотведения не обслуживаются и не чистятся, а жалобы в местную администрацию уже длительное время остаются без ответа.

В связи с этим глава краевого управления СКР Александр Перепелицын поручил разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям местных чиновников. Сейчас следователи работают на месте: проводят осмотр территории, собирают документы и опрашивают пострадавших.

По результатам проверки действиям (или бездействию) ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении ведомства.

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