Полиция задержала в Кисловодске фотографа с краснокнижным орлом на поводке

Жительница Кисловодска попросила спасти орла от недобросовестного фотографа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске сотрудники полиции задержали мужчину, который на Курортном бульваре зазывал гостей на фотосессии с хищной птицей. Поводом для проверки стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых запечатлено жестокое обращение с пернатым хищником. Он бил орла по клюву, чтобы тот закрыл его для фото, а также резко дергал за веревку, когда птица вырывалась. Гуляющие по бульвару люди сняли видео со словами «На это больно смотреть», и выложили в соцсети.

Благодаря этому курортным фотографом заинтересовалась полиция. На данный момент правоохранители организовали разбирательство. Его доставили в отдел МВД.

Жители Кисловодска просят защитить орла от жестокого фотографа Видео: соцсети очевидцев

«В настоящее время он опрошен участковыми уполномоченными, проведен осмотр места происшествия и места содержания птиц, изъяты документы об осуществлении предпринимательской деятельности и сертификаты на животных», – рассказали в МВД по Ставропольскому краю.

Как выяснилось, для коммерческих съемок использовался орёл-могильник, занесённый в Красную книгу России. На время проведения следственных действий редкая птица была изъята и помещена в зоопарк Пятигорска. В отношении мужчины будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами действующего законодательства.

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