К поискам пропавшей девочки в Ессентуках присоединились добровольцы из республик

Помимо профессиональных спасателей и сотрудников МЧС, в поисках участвуют местные жители, казаки и волонтёры из соседних регионов. Фото: соцсети главы города.

Четвёртые сутки поисков пропавшей девушки на Подкумке не дали результата. Поисково-спасательная операция в Ессентуках и Пятигорске продолжится с утра, в воскресенье, 28 июня. Несмотря на масштабные поисково-спасательные работы, пока обнаружить пропавшую девушку не удалось.

В течение субботы спасатели и добровольцы тщательно обследовали водный участок длиной около 10 километров – от улицы Никольской в Ессентуках до улицы Огородной в Пятигорске. Для повышения эффективности в устье реки на территории Пятигорска был выделен дополнительный район, который разделили на пять секторов. По периметру были выставлены наблюдательные посты.

К операции привлечены значительные силы: помимо профессиональных спасателей и сотрудников МЧС, в поисках участвуют местные жители, казаки и волонтёры из соседних регионов – Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Как сообщил глава города Дмитрий Ворошилов, сегодня в работе были задействованы 188 человек, включая 30 спасателей МЧС, 30 специалистов служб и ГЭК, 70 казаков и 58 добровольцев. Мониторинг местности с воздуха вели четыре квадрокоптера МЧС и спецслужб.

Ворошилов поблагодарил всех участников за помощь. Обстановка остаётся напряжённой, поиски не прекращаются. Всех, кто может обладать информацией о местонахождении девушки, просят звонить по номеру 112.

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