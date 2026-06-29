Кабардино-Балкария форсирует обновление автопарка спецтехники по уборке мусора

В ближайшее время ожидается еще 11 машин. Фото: Лилия КУРНАЛИНА

На улицы городов КБР вышли еще пять мусоровозов. Это - уже вторая партия специализированной техники, поступившая в республику за последний месяц. Ранее в регион прибыли 4 новых мусоровозов, 5 бункеровозов для крупногабаритного мусора и 50 бункеров. В ближайшее время ожидается еще 11 машин.

Напомним, с 15 мая в КБР приступил к работе новый региональный оператор – компания «Экотехпром». Смена оператора произошла по требованию главы республики Казбека Кокова из-за мусорного коллапса, накрывшего ряд муниципалитетов региона.

Власти республики взяли под контроль также обновление парка спецтехники, необходимой для своевременного вывоза мусора. В своем недавнем послании парламенту Казбек Коков отметил, что наиболее острые проблемы сегодня связаны именно с уборкой территорий. Он потребовал наладить работу нового оператора и подчеркнул, что правительство берет вопрос под контроль. Одним контролем дело не ограничивается – власти региона оказывают всю необходимую поддержку местным администрациям.

Ожидается, что комплекс мер, включающих значительное увеличение парка техники, позволит снять остроту проблемы и более не допускать накопления мусора на контейнерных площадках.