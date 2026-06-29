Капремонт в двух многоквартирных домах завершили в Кисловодске

В Кисловодске завершили капремонт в двух многоквартирных домах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске завершили капитальный ремонт в двух многоквартирных домах по улице Седлогорской. Специалисты занимались обновлением инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения. Общая стоимость работ превысила 4,1 млн рублей.

В ходе ремонта специалисты заменили изношенные трубопроводы и стояки, обновили запорную арматуру, отремонтировали отдельные участки системы водоотведения. На последнем этапе они восстановили инженерные узлы.

«Инженерные системы остаются основой безопасной эксплуатации любого многоквартирного дома. Их состояние напрямую влияет на качество жизни собственников», – рассказали в фонде капитального ремонта Ставропольского края.

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