Нефтегазовую компанию на Ставрополье оштрафовали за работу без разрешения. Фото: прокуратура СК

В Нефтекумском округе Ставрополья нефтегазовую организацию привлекли к ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Как выяснилось после проверки краевой прокуратуры, компания использовала четыре объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. При этом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производились без комплексного экологического разрешения.

По итогам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении юридического лица четыре административных дела по статье 8.47 КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафов составила 200 тысяч рублей. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать предприятие оформить все необходимые документы. Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Штрафы уже оплачены полностью.

«Полное устранение нарушений экологического закона – на контроле надзорного ведомства», – добавили в ведомстве.

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