В Кузбассе временно закрыли часть АЗС самообслуживания Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области временно приостановили работу автозаправочных станций самообслуживания одной из топливных сетей. При этом остальные АЗС компании продолжают обслуживать водителей в обычном режиме. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса, решение принято самой компанией и носит временный характер. По данным ведомства, такая мера необходима для равномерного распределения топлива между потребителями и сохранения стабильной работы сети.

Власти призвали автомобилистов не поддаваться панике, заправляться в привычном режиме и не создавать искусственный ажиотаж.

Ранее региональный Минпром уже сообщал о повышенном спросе на бензин. На фоне этого жители региона начали активно обсуждать ситуацию на автозаправках, а некоторые станции столкнулись с дефицитом отдельных видов топлива.

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