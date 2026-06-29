Бастрыкин потребовал доклад после нападения собак на ребенка в Дагестане Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалоб жителей Кизляра на безнадзорных собак.

В ведомство повторно обратилась жительница Дагестана. По ее словам, во дворе жилого комплекса и рядом с общественными местами уже долгое время находятся стаи бездомных собак, которые регулярно проявляют агрессию к людям, в том числе к детям.

Поводом для очередного обращения стал случай, произошедший в июне. Тогда собаки напали на женщину и ее шестилетнего сына с инвалидностью. Ребенка укусили, после чего ему потребовалась медицинская помощь. При этом, как утверждают местные жители, меры по отлову животных до сих пор не приняты, несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции.

По данному факту в СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело.

«Председатель следственного комитета Российской Федерации затребовал у руководителя СУ СК России по республике Дагестан доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах к обеспечению безопасности жителей населенного пункта», – сообщили в информационном центре СК России.

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