Облигации, фонды денежного рынка и ИИ-инструменты – содержимое портфеля зумера

Средний размер портфеля – 279 тыс. рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ко Дню молодежи, который в России отмечают 27 июня, ВТБ Мои Инвестиции описал биржевой портрет инвесторов до 30 лет. Анализ почти 1 млн портфелей показал, что молодое поколение строит вложения вокруг облигаций и фондов, отводя акциям меньшую долю.

У инвесторов до 30 лет облигации занимают 46% портфеля, паи фондов – 30%, акции – 18%, еще 6% приходится на денежные средства и драгоценные металлы. Средний размер портфеля – 279 тыс. рублей.

Подход вписывается в общерыночный тренд. По данным Московской биржи, приток частных инвесторов в облигации в апреле 2026 года достиг рекордных 265,5 млрд рублей (+57,3% год к году), а вложения в фонды денежного рынка с начала года превысили 2 трлн рублей – спрос смещается к инструментам с прогнозируемой доходностью.

Параллельно растёт интерес к автоматизированным сервисам, и среди молодежи эта доля увеличивается быстрее, чем в других группах, сообщили в пресс-службе ВТБ.