Кисловодский учитель вошел в топ-25 педагогов Ставропольского края

Фото: администрация Кисловодска

На Ставрополье подвели итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в профессиональной деятельности в 2026 году. Одним из победителей конкурса стала учитель биологии школы №1 Кисловодска Зарема Ханапиевна Батчаева. Она вошла в топ-25 педагогов Ставропольского края.

«Это значимый результат и заслуженное признание труда нашего педагога на краевом уровне. Поздравляю Зарему Ханапиевну с этой высокой оценкой профессиональной работы и желаю ей новых успехов и сильных учеников», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Итоги конкурса подвели 29 июня. Каждый из его лауреатов, включая Зарему Ханапиевну, получили денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.

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