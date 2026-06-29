Жителей региона просят следить за передаваемыми сообщениями. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявлена ракетная опасность. Об этом в соцсетях сообщает РСЧС. В Ставрополе, Невинномысске и Пятигорске слышен вой сирен.

В единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призывают местных жителей не допускать паники.

"При нахождении в здании укройтесь в заглубленном помещении, ином укрытии без окон с несущими стенами. При нахождении на улице переместитесь в безопасное место (подвал, подземный переход, паркинг), либо найдите углубление для укрытия (канава, траншея, яма)", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят следить за передаваемыми сообщениями. В случае необходимости нужно обращаться за помощью по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

Между тем, в 18.54 мск объявлен отбой ракетной опасности. Угрозы нет.

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