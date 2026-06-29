В Северной Осетии в реке Терек нашли тело спрыгнувшего с моста мужчины

Молодой человек 19 июня совершил прыжок в воду с Пожарского моста во Владикавказе. Фото: МЧС Северной Осетии.

Сегодня в ходе обследования акватории и пойменных участков Терека вблизи завода «Салют златоглавая» спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело мужчины. Как сообщается на сайте МЧС республики, труп находился на небольшом островке, окруженном быстрым течением, что осложняло проведение транспортировки.

По предварительным данным, найденный мужчина является 19-летним гражданином Узбекистана, который пропал 19 июня 2026 года. По информации очевидцев, молодой человек совершил прыжок в воду с Пожарского моста во Владикавказе. Его поиски велись ежедневно. После обнаружения тела спасатели с использованием альпинистского снаряжения натянули веревочную переправу, после чего к острову подтянули катамаран, на котором транспортировали погибшего на берег. Там он был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Между тем, в МЧС России в очередной раз обратились к жителям и гостям республики: купание и прыжки в воду в неустановленных местах, особенно в зонах с интенсивным течением, смертельно опасны.

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