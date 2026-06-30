Житель Дагестана получил 10 лет за захват в заложники экс-жены и ее сестры

Поводом для преступления стал судебный спор с бывшей женой о праве пользования жильем. Фото: пресс-службы Южного окружного военного суда.

Южный окружной военный суд назначил жителю Дагестана наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за захват заложников. По данным пресс-службы суда, первые два года заключения он должен будет провести в тюрьме.

Преступление было совершено 8 августа прошлого года. Причиной инцидента стал конфликт с бывшей супругой по поводу права пользования жилым помещением. Не согласившись с решением суда, мужчина, вооружённый ружьём, ворвался в магазин, где находились его экс-супруга и её сестра. Заперев входную дверь, он принялся избивать женщин и поочередно наставлял ружье на каждую.

«Он нанес своей бывшей супруге не менее трех ударов прикладом ружья по голове и туловищу, а её сестре – множественные удары прикладом ружья по различным частям тела с целью подавить их сопротивление», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Далее он набрал номер экстренных служб «112», выдвинул требование о встрече с прокурором и главой республики для проведения переговоров. Прибывшие силовики предложили ему сдаться. Он не стал их слушать. В результате заложниц освободили в ходе силовой операции.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

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