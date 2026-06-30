Молодежь СКФО оформила более 380 тысяч Пушкинских карт

Наиболее активно Пушкинской картой пользуются в Северной Осетии. Фото: предоставлено ВТБ

С начала 2026 года молодые люди Северного Кавказа подали более 380 тысяч заявлений на выпуск Пушкинских карт. Такие данные приводит ВТБ. Лидером остается Ставропольский край – тут выпущено 118 тысяч карт, на втором месте Дагестан с результатом – 99 тысяч карт.

Молодые люди СКФО в 2026 году потратили по Пушкинской карте почти 400 млн рублей, использовав порядка 21% годового лимита. Наиболее активно Пушкинской картой пользуются в Северной Осетии – Алании. С января по март этого года программой воспользовались три четверти держателей карты в республике. Средний показатель по СКФО составляет - 57%.

«Программа «Пушкинская карта» – важный проект, который открывает молодежи Северного Кавказа доступ к богатейшему культурному наследию России. С начала года уже сотни тысяч молодых людей в СКФО выпустили себе карту и активно ею пользуются – это говорит о растущем спросе на культурные мероприятия в регионе. Наша задача – сделать так, чтобы каждый молодой человек имел возможность посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры, пользуясь преимуществами Пушкинской карты. Уверен, эта инициатива поможет раскрыть культурный потенциал нашего региона», – рассказал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО - вице-президент банка.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь ее к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия. При этом на кинотеатры можно потратить 2 тыс. рублей.

Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.