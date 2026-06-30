В курортной зоне Железноводска почти на день ограничат подачу воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, часть Железноводска останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ на водоводе по улице Ленина. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин.

По информации администрации, специалисты будут устранять аварию на трубопроводе диаметром 500 миллиметров. Работы начнутся в 9:00, а завершить их планируют ориентировочно к 17:00.

Под временные ограничения попадут около 400 абонентов.

Где в Железноводске не будет воды 1 июля

– 16 санаториев (имеющих суточный запас воды);

– котельные № 2 и № 5;

– лицей № 2;

– гостиница «Жемчужина Кавказа»;

– улица Интернациональная;

– улица Оранжерейная;

– улица Ленина (участок от улицы Чапаева до дома № 8);

– улица Интернациональная, 22;

– улица Заводская;

– улица Труда;

– улица Калинина;

– улица Мироненко;

– улица Лермонтова;

– улица Чайковского;

– улица Семашко;

– улица Михальских;

– Третий тупик;

– район администрации Железноводска и городского суда;

– СНТ «Ясная поляна» (улицы Славяновская, Железная, Смирновская и Новая).

Для людей организуют подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону 8 (87932) 4-55-11. При этом в поселках Иноземцево и Капельница водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме.

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