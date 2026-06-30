Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 1 июля, часть Железноводска останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ на водоводе по улице Ленина. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин.
По информации администрации, специалисты будут устранять аварию на трубопроводе диаметром 500 миллиметров. Работы начнутся в 9:00, а завершить их планируют ориентировочно к 17:00.
Под временные ограничения попадут около 400 абонентов.
– 16 санаториев (имеющих суточный запас воды);
– котельные № 2 и № 5;
– лицей № 2;
– гостиница «Жемчужина Кавказа»;
– улица Интернациональная;
– улица Оранжерейная;
– улица Ленина (участок от улицы Чапаева до дома № 8);
– улица Интернациональная, 22;
– улица Заводская;
– улица Труда;
– улица Калинина;
– улица Мироненко;
– улица Лермонтова;
– улица Чайковского;
– улица Семашко;
– улица Михальских;
– Третий тупик;
– район администрации Железноводска и городского суда;
– СНТ «Ясная поляна» (улицы Славяновская, Железная, Смирновская и Новая).
Для людей организуют подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону 8 (87932) 4-55-11. При этом в поселках Иноземцево и Капельница водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме.
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