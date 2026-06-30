В Ставрополе наградили студентов, спасших подростков на Комсомольском пруду. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе наградили студентов, которые помогли избежать трагедии на Комсомольском пруду. Мэр города Иван Ульянченко поблагодарил Максима Прокопова, Романа Шахназарова и Матвея Луценко, спасших подростков во время отдыха у воды.

«Поблагодарил Максима Прокопова, Романа Шахназарова и Матвея Луценко за ответственность, бдительность и слаженность действий. Эти молодые ребята приняли все меры, чтобы избежать трагедий, и вытащили мальчишек из воды», – рассказал Иван Ульянченко.

Все трое – студенты Ставропольского политехнического колледжа. Перед началом купального сезона они прошли специальную подготовку, инструктаж и тренировку, где отрабатывали действия при происшествиях на воде.

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