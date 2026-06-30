По требованию прокуратуры в Ставрополе обновили пешеходные зоны

Фото: прокуратура Ставропольского края

В Ставрополе обновили пешеходные зоны вблизи школ по требованию прокуратуры. Пешеходные переходы по улицам Бабушкиной, Макарова, Попова, Пригородной, Репина, Федеральной и Чапаева находились в ненадлежащем состоянии, что создавало угрозу для безопасности пешеходов.

«Несоответствие требованиям законодательства пешеходных переходов, расположенных возле учебных заведений, ежедневно создавало угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних пешеходов», – поясняют в прокуратуре Ставропольского края.

После проверки прокуратуры Октябрьского района города Ставрополя пешеходные переходы обновили вблизи школ и других социально значимых объектов.

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