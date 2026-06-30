С 1 июля на Ставрополье ограничат въезд в леса из-за угрозы пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 20 июля в лесах Ставропольского края введут временные ограничения для граждан и транспорта. Соответствующий приказ регионального министерства природных ресурсов опубликован на официальном портале правовой информации.

Меры связаны с действием особого противопожарного режима и направлены на предотвращение лесных пожаров. На этот период будет ограничено пребывание граждан в лесах и запрещен въезд автомобилей. Исключение составит сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, санаториев, детских лагерей, туристических баз, экологических троп и специально оборудованных мест отдыха.

Также жителям разрешат собирать для собственных нужд грибы, ягоды, орехи, дикорастущие плоды и другие недревесные лесные ресурсы.

При этом документ запрещает:

– разводить костры, пользоваться мангалами и другим открытым огнем;

– сжигать мусор, стерню и порубочные остатки;

– размещать туристические стоянки вне специально оборудованных мест;

– проводить массовые мероприятия;

– засорять лес отходами.

Ограничения не распространяются на сотрудников лесничеств, лесхозов, дирекции особо охраняемых природных территорий, экстренных служб, полиции, прокуратуры, скорой помощи, пожарных подразделений, а также специалистов, выполняющих служебные задачи, научные исследования, работы на линейных объектах и охотпользователей с необходимыми разрешениями.

В лесничествах должны установить предупреждающие аншлаги, перекрыть лесные дороги шлагбаумами, организовать контроль на въездах и усилить профилактическую работу с населением. Лесхозам также поручили подготовить силы и средства для оперативного тушения возможных возгораний.

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