Офицеры СК поздравили 103-летнего ветерана Великой Отечественной на Ставрополье

Фото: следком Ставропольского края

Офицеры следственного комитета Ставропольского края поздравили ветерана Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Павла Свистулу, которому исполнилось 103 года. С 2002 года он живёт в селе Кочубеевском, а в 2025 году фронтовику присвоили звание «Почётный гражданин Ставрополья».

«Хотя о желаниях вслух говорить не принято, задувая свечи на праздничном торте, именинник пожелал лишь одного: мира, который он и миллионы советских солдат подарили нам 81 год назад, и чтобы мы помнили о цене Великой Победы!» – рассказывают в следкоме Ставрополья.

В послевоенное время Павел Иванович трудился в колхозе «Красный Октябрь». Там он заведовал овцеводческой фермой. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Также ветеран награжден двумя орденами Ленина, золотой медалью «Серп и Молот» и двумя золотыми медалями ВДНХ СССР.

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