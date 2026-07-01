В Северной Осетии служебная овчарка нашла крупный тайник с наркотиками

Шона уверенно направилась и обозначила стеллаж во дворе, где хранилась закладка с наркосодержащей травой. Фото: МВД РСО-Алании

В Северной Осетии сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в хранении крупной партии запрещённых веществ. Помощь в проведении обыска им оказала служебная собака – немецкая овчарка Шона.

Как рассказали в пресс-службе МВЛ по РСО-Алании, кинолог с собакой прибыли к дому подозреваемого в Моздокском районе. Животное сразу среагировало на стеллаж под навесом во дворе. В ходе осмотра в металлической ёмкости и рядом с ней полицейские обнаружили растительную массу серо-зелёного цвета, а также газетный свёрток и пластиковую бутылку с веществом внутри. Общий вес изъятого составил около 268 граммов.

Задержанный пояснил, что сорвал наркосодержащие растения для личного пользования вдоль трассы «Моздок – Предгорное». Возбуждено уголовное дело.

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