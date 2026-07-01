Более 60 тысяч пострадавших от наводнения жителей Дагестана уже получили выплаты

Пострадавшим от весеннего паводка жителям Дагестана выплачено более 2,2 млрд рублей в качестве компенсаций. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, финансовую помощь уже получили свыше 60 тысяч человек. Общая сумма выплат составила 2 млрд 201 млн 146 тыс. 200 рублей.

Согласно данным ведомства, за последнюю неделю выплаты были начислены 6 386 пострадавшим на общую сумму более 209 млн рублей. Информация об этом была озвучена на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС врио министра по делам ГО и ЧС Нариманом Казимагамедовым.

При этом, как доложили на заседании, в республике на сегодняшний день восстановлены все системы жизнеобеспечения населения.

Напомним, что сильные ливни, прошедшие в конце марта и начале апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. В результате было подтоплено 9 825 жилых домов, из которых около восьми тысяч получили повреждения. По официальным данным, в результате стихийного бедствия шесть человек погибли, а общее число пострадавших превысило 6,2 тысячи. В регионе вводился режим ЧС муниципального, а затем и федерального уровня.

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