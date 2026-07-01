В Ставрополе около тысячи школьников получат работу на время летних каникул

Фото: администрация города Ставрополя

Около тысячи школьников получат работу во время летних каникул в Ставрополе. На осуществление этой программы выделено 11 млн рублей. Кроме того, в этом году более 20 тысяч школьников пройдут трудовую практику, организованную школами.

«Летняя занятость помогает подросткам приобрести первый профессиональный опыт, почувствовать ответственность и провести каникулы с пользой. В июне временную работу получили 382 школьника, в июле планируется трудоустроить еще 337 подростков», – рассказывает мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Основной массив рабочих мест для школьников, как и прежде, сосредоточен в учебных заведениях города. Помимо этого, подростков готовы принять на работу и некоторые местные предприятия краевой столицы.

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