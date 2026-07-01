Около 10 домов подтопило после засора канализации в Кисловодске. Фото: соцсети Евгения Моисеева

В Кисловодске после засора центрального канализационного коллектора подтопило около десяти частных домовладений. Сейчас на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы, а специалисты готовятся оценить ущерб, причиненный жителям.

О происшествии сообщил мэр города Евгений Моисеев. По его словам, авария произошла на участке коллектора по улице Тюленева. Для ликвидации последствий задействовали три единицы спецтехники и 15 специалистов.

Коммунальные службы проводят откачку воды, перекрывают поврежденный участок сети и перенаправляют стоки по резервной схеме, чтобы как можно быстрее восстановить работу коллектора.

«В ближайшее время проведем обход каждого дома. Зафиксируем весь ущерб», – сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По словам мэра, сейчас главная задача – устранить засор, восстановить работу канализационного коллектора и минимизировать последствия для людей.

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