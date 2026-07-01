Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кургане. Фото: медиахолдинг «Область 45»

Ночной пожар в многоквартирном доме микрорайона Увал в Кургане унес жизни двух человек. Еще 24 жильца оказались в числе пострадавших и сейчас получают необходимую помощь. Об этом рассказали в медиахолдинге «Область 45».

Возгорание произошло поздно вечером 29 июня в одноэтажном доме на улице Миронова, где расположены 11 квартир. Сообщение о пожаре поступило в 23:47. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Их личности устанавливаются. Известно, что у погибших есть несовершеннолетние дети, в момент происшествия их дома не было.

По словам очевидцев, огонь быстро распространился сразу на несколько строений. Пожарные боролись с возгоранием до утра 30 июня. На месте работали 39 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Одну из жительниц разбудил сотрудник расположенного рядом техникума, который стучал в окна и призывал людей срочно покинуть дом. Благодаря этому большинство жильцов успели эвакуироваться.

Сейчас пострадавших разместили в общежитии колледжа, где им предоставили питание и временное жилье. По данным жильцов, из 11 квартир была застрахована только одна.

Прокуратура Курганской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. В микрорайоне открыли мобильную приемную для пострадавших и горячую линию, а вечером 30 июня к оказанию помощи подключились общественные организации.

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