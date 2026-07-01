Фото: соцсети Владимира Владимирова

Губернатор Ставрополья поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Сегодня, 1 июля, в России празднуется День защитников Родины.

«Уважаемые ветераны всех поколений, вы - пример патриотизма, силы духа и стойкости. Важно, что многие из вас после завершения службы участвуют в развитии России и своего родного края», – пишет в соцсетях Владимир Владимиров.

Губернатор также поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие страны и родного края и пожелал им здоровья и благополучия.

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