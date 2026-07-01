Особый противопожарный режим начал действовать на Ставрополье 1 июля Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье с 1 июля начал действовать особый противопожарный режим. Власти ввели дополнительные требования соблюдения безопасности на фоне жаркой и сухой погоды, которая традиционно повышает риск возгораний.

Как сообщили в ПАСС СК, в этот период на территории населенных пунктов, садов, огородов, предприятий и организаций запрещено разводить костры, сжигать мусор, стерню и пожнивные остатки, а также проводить пожароопасные работы и сельскохозяйственные палы.

Спасатели напоминают, что даже непотушенный окурок или оставленный костер могут привести к крупному пожару. Горючие отходы, сухую траву и листья необходимо собирать в контейнеры, мешки или на специально оборудованные площадки.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении возгорания сразу звонить по номеру 112.

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