Ушел из жизни народный артист Северной Осетии Георгий Абаев

Фото: министерство культуры РСО-Алания

Ушел из жизни выдающийся музыкант, народный артист Северной Осетии Георгий Абаев. Ему было 72 года.

«Это невосполнимая утрата для всего культурного сообщества республики. Коллектив министерства культуры выражает самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам Георгия Аланбековича», – пишут в пресс-службе министерства культуры РСО-Алания.

Георгий Аланбекович родился 22 августа 1955 года. В шесть лет Георгий впервые взял скрипку в руки, что и стало судьбоносным моментом в его жизни. С тех пор он не расставался с музыкальным инструментом.

Он окончил Владикавказское училище искусств, Российскую академию музыки имени Гнесиных и Ростовскую государственную консерваторию, где помимо скрипки освоил более десяти инструментов – от флейты до варгана.

Талант музыканта нашел своего слушателя и широкое международное признание. Он выступал на крупнейших джазовых фестивалях в Европе и СНГ, а в 1993–1996 годах сотрудничал со звездой джаза Сергеем Манукяном, играл для Тома Джонса, Лайзы Минелли, Стинга и других исполнителей мирового уровня. Именно Георгий Абаев выпустил первые CD- и DVD-альбомы среди осетинских музыкантов.

Кроме того, он создал не имевший тогда аналогов в России альбом электронной джазовой скрипки «Метаморфозы», а его диск осетинской скрипичной музыки выдержал шесть тиражей. В 2006 году осетинская диаспора Москвы присвоила ему звание «Музыкант года».

Прощание с Георгием Абаевым состоится 2 июля 2026 года. Оно пройдет по адресу город Владикавказ, улица Зортова, 57, подъезд 1.

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