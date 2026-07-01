В центре Кемерова автобус переехал голову женщине Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Кемерова произошла смертельная авария с участием автобуса и пешехода. По данным экстренных служб, женщина погибла на месте происшествия – ей переехали голову. Об этом случае рассказали в издании VSE42.RU.

Трагедия произошла на улице 50 лет Октября рядом с парком Ангелов. Как сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф, погибшей было около 55-60 лет.

«Женщина 55–60 лет скончалась на месте», – сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что, предположительно, женщина споткнулась и упала под колеса автобуса в момент его движения. По словам свидетельницы происшествия, водитель мог не заметить произошедшего.

Официально эта версия пока не подтверждена. В Госавтоинспекции Кузбасса сообщили, что все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

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