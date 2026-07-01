Начальницу почты на Ставрополье заподозрили в хищении выплат умерших ветеранов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении начальницы отделения почтовой связи Новопавловского почтамта. Женщину подозревают в в хищении выплат умерших ветеранов.

С декабря 2023 года по март 2026 года руководитель почтового отделения вносила в автоматизированную систему сведения о ежемесячных выплатах ветеранам труда и детям войны, которые скончались еще в декабре 2023 года. После этого она получала перечисленные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.

По материалам УФСБ отдел МВД России «Курский» возбудил уголовные дела по статьям о присвоении или растрате и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Расследование продолжается.

«В отношении злоумышленницы были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и частью 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации)», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

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