Землю 2 июля накроет сильнейшая с марта магнитная буря Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже вечером 2 июля Земля окажется под воздействием сильной магнитной бури уровня G3. По оценке специалистов, это будет самое мощное геомагнитное событие с марта 2026 года. Об этом рассказали в издании BFM Кубань.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, причиной стала вспышка высшего класса X, которая произошла на Солнце в ночь на 1 июля. После нее в космос был выброшен поток плазмы, направленный практически точно в сторону нашей планеты.

По расчетам ученых, облако заряженных частиц достигнет Земли в четверг, 2 июля. Ожидается, что основные геомагнитные возмущения начнутся в период с 21:00 до полуночи по московскому времени.

Предстоящая буря достигнет уровня G3 по международной шкале. Такая интенсивность считается сильной. Ученые продолжают следить за развитием ситуации и уточнять прогнозы по мере приближения выброса плазмы к Земле.

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