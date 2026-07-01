«Энергия будущего»: «Россети Северный Кавказ» открыли трудовой сезон для студенческих отрядов

С напутственным словом к студотрядовцам обратился заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков. Фото: Ольга ЧАЙКА

70 стройотрядовцев из семи ведущих вузов и ссузов Северо-Кавказского федерального округа с этого дня стали полноправными участниками многотысячного коллектива компании.

Студенты из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана получили возможность погрузиться в рабочую среду электроэнергетической отрасли.

На период трудового сезона каждый участник стройотрядов будет официально трудоустроен, получит спецодежду, пройдет обучение и инструктаж по технике безопасности. Для ребят это полноценная профессиональная практика: знакомство с реальным производством, работа рядом с опытными энергетиками и первые шаги в отрасли.

С напутственным словом к студотрядовцам обратился заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков. От имени генерального директора энергокомпании Романа Левченко он поздравил студентов со стартом трудового сезона и обозначил их главные задачи на этот период.

«Впереди у вас насыщенный месяц: вы будете работать в составе производственных бригад на энергообъектах, пройдете мастер классы от лучших специалистов, примете участие в социальных, творческих и спортивных мероприятиях. Но главное правило, которое должно быть незыблемым для каждого из вас - это техника безопасности, дисциплина и внимательное отношение к указаниям наставников», - подчеркнул Сергей Поляков.

В этот день стройотрядовцы увидели не только оборудование современной подстанции, но и диспетчерский мнемощит - сердце управления энергообъектами.

«Благодарим компанию «Россети Северный Кавказ» за такую возможность, а также за системное партнерство: это и индивидуальное обучение, и программы трудоустройства, и демонстрационные экзамены», - отметила директор «Кавминводского энергетического техникума» Ольга Лукьянова.