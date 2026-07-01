653 ветерана СВО получили психологическую помощь на Ставрополье с начала года

127 демобилизованных военнослужащих обратились за помощью в Ставропольскую психиатрическую больницу №1. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июля – День ветеранов боевых действий. Сегодня специалисты здравоохранения региона рассказали о значимости оказываемой ими помощи. Так, в Ставропольскую психиатрическую больницу № 1 за поддержкой обратились 127 демобилизованных военнослужащих, а всего по краю – 653. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Пациенты приехали из различных уголков России, включая Ставропольский край и республики Северного Кавказа. Особое внимание было уделено несовершеннолетним детям, чьи отцы пропали без вести или погибли на войне. Психологическую помощь получили семь детей с пропавшими отцами и 71 ребенок из семей погибших воинов.

В конце мая в больнице прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Общество и психическое здоровье». На ней обсуждались современные методы реабилитации ветеранов и лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Заместитель главного врача Галина Щетинина рассказала, что такие мероприятия способствуют обмену опытом между специалистами.

Также в рамках конференции был представлен документальный спектакль «Дети героев. Я буду жить», основанный на реальных историях маленьких пациентов, потерявших своих отцов.

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