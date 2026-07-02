Еще два человека едва не утонули на Комсомольском пруду в Ставрополе. Фото: администрация Ставрополя

За последние два дня на Комсомольском пруду в Ставрополе спасателям дважды пришлось приходить на помощь отдыхающим. В обоих случаях люди начали тонуть во время купания, но дежурные матросы вовремя заметили опасность.

Первый инцидент произошел с 13-летним подростком, который отдыхал на водоеме. Во время плавания у мальчика свело ногу судорогой, после чего он начал уходить под воду. Дежурные спасатели оперативно вытащили ребенка на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

На следующий день похожая ситуация произошла с женщиной. Во время купания ей также потребовалась помощь матросов-спасателей. После происшествия ее жизни ничего не угрожает.

«Никто не застрахован от опасных ситуаций, однако очень важно соблюдать правила поведения, быть внимательными и осторожными», – рассказали в администрации Ставрополя.

Всего с начала купального сезона на Комсомольском пруду спасатели уже отработали четыре происшествия. В трех случаях помощь потребовалась отдыхающим на воде, еще один выезд был связан с обеспечением общественного порядка.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru