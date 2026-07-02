Во время движения в центре Кемерова загорелся пассажирский автобус Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский автобус загорелся во время движения в центре Кемерова. ЧП произошло днем 2 июля на проспекте Ленина, 15, недалеко от железнодорожного вокзала. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

На видео очевидцев видно, что огонь охватил практически весь автобус, а над дорогой поднимались густые клубы дыма.

Обошлось без пострадавших – всех людей успели вывести из салона до того, как пламя полностью охватило транспорт. Как сообщили в администрации Кемерова, в момент происшествия в автобусе находились десять пассажиров. Всех их эвакуировали.

Пожар уже ликвидировали. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Им предстоит установить, что именно стало причиной возгорания.

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