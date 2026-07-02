Железнодорожный переезд в Ессентуках закроют 3 июля на весь день Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках 3 июля полностью закроют железнодорожный переезд на улице Энгельса. Ограничение будет действовать весь день, сообщили в администрации города.

По информации Минераловодской дистанции пути, речь идет о переезде 43 километров. Движение транспорта здесь приостановят на время проведения работ.

«Минераловодская дистанция пути сообщает о полном закрытии железнодорожного переезда 43 километров на улице Энгельса», – говорится в сообщении администрации Ессентуков.

Водителей просят заранее учитывать ограничения и планировать маршруты с учетом перекрытия. Ограничение будет временным – движение восстановят сразу после завершения работ на участке.

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