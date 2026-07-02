В Кабардино-Балкарии откроют 10 агротехнологических классов для школьников

Расширение сети агроклассов станет продолжением стартовавшей в прошлом году программы. Фото: минсельхоз КБР

Работа идёт в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает минсельхоз республики. Для школ уже закупают конструкторы программируемых моделей, симуляторы «Комбайн» и «Трактор», квадрокоптеры, лабораторию диагностики растений, гидропонную ферму и другое учебное оборудование.

Расширение сети таких классов станет продолжением стартовавшей в прошлом году программы. В ее рамках 150 учащихся уже обучаются в агроклассах четырех школ.

В агроклассах четырех школ уже обучаются 150 ребят. Фото: минсельхоз КБР

Глава республики Казбек Коков подчеркнул, что подготовка кадров для АПК, начиная со школы, – важнейший вклад в технологическое развитие отрасли.

Сельское хозяйство сегодня остаётся одним из ключевых драйверов экономики республики: каждое четвёртое яблоко на российских прилавках выращено в КБР. К 2030 году в регионе планируют увеличить емкость плодо- и овощехранилищ до 700 тысяч тонн.