Всероссийский театральный фестиваль во Владикавказе: уже известна программа мероприятий

Фестиваль "Вахтангов. Путь домой" – это по-настоящему масштабный культурный проект. Фото: предоставлено ВТБ

Вахтанговский театральный фестиваль во Владикавказе состоится с 6 по 12 июля. Театралов ждут показы спектаклей театров из разных городов России, концерты, мастер-классы, перфомансы.

В основной программе с 7 по 11 июля – постановки ведущих театров страны: Российского академического молодежного театр (Москва), Академического русского театра имени Е.Б. Вахтангова (Владикавказ), Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Йошкар-Ола), Российского театра драмы имени Ф. Волкова (Ярославль), Центрального театра кукол им. С.В. Образцова (Москва), Национального театр Республики Адыгея им. И. С. Цея (Майкоп).

Спектакли пройдут на главных театральных площадках Владикавказа, а также на улицах, площадях и в скверах города. Основную программу дополнит серия образовательных лекций от ведущих театральных экспертов. Фестиваль завершится 12 июля большим праздником на площади Свободы с огненным шоу и концертом.

«Фестиваль "Вахтангов. Путь домой" – это по-настоящему масштабный культурный проект. На целую неделю в театральные подмостки превратятся не только главные сценические площадки Владикавказа, но и городские скверы, улицы и проспекты. А зрители в столицу Северной Осетии приезжают далеко из-за пределов республики. Таким образом мы поддерживаем не только крупное культурное мероприятие, но и развитие событийного туризма на Северном Кавказе», – прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент.

Уже много лет ВТБ поддерживает Театр им. Е.Б. Вахтангова в Москве – носителя традиции известной вахтанговской школы. В этом году банк во второй раз выступает генеральным партнером Всероссийского театрального фестиваля во Владикавказе.