Подрядчика будут судить на Ставрополье за хищение 12 млн рублей на госконтрактах

На данный момент следователи завершили сбор необходимой доказательной базы. Фото: СУ СКР по СК

В Нефтекумском округе руководитель подрядной организации предстанет перед судом по обвинению в хищении свыше 12 миллионов рублей из бюджетных средств при реализации государственных контрактов. По информации пресс-службы следственного управления СКР по Ставропольскому краю, в ноябре 2024 года администрация округа заключила с коммерческой компанией два контракта на ликвидацию несанкционированных свалок. Однако исполнитель работ внёс в отчётную документацию заведомо ложные сведения: указал как выполненные работы по завышенной стоимости, так и те, которые фактически не проводились вовсе.

Например, в отчётах фигурировала разборка бетонных конструкций отбойными молотками, а также был указан вывоз строительных отходов на удалённый полигон. При этом следствие установило, что мусор доставлялся на значительно более близкий объект утилизации, а стоимость перевозки была намеренно увеличена.

Таким образом действиями подрядчика бюджету Нефтекумского муниципального округа был причинён ущерб на сумму более 12 млн рублей. На данный момент следователи завершили сбор необходимой доказательной базы. Уголовное дело ушло в суд.

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